Istruzione: Salvini, serve tetto alunni stranieri al 20 per cento per classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, Intervenendo a “Porta a porta”, su Rai1. “Se hai tanti bambini, e succede, che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano in una classe è un caos - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Bisogna controllare la presenza di bambini: un 20 per cento di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue e culture. Ma quando gli italiani sono il 20 per cento dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare ed insegnare?”. (Rin)