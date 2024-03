Brasile-Francia: industriali di San Paolo, accordo Ue-Mercosur vantaggioso "specialmente per Parigi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'unica parte del suo viaggio in cui non sarà accompagnato dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, il leader francese partecipa a un forum economico con imprenditori di entrambi i Paesi per discutere il rafforzamento dei rapporti commerciali e delle opportunità di cooperazione per gli investimenti. Per l'occasione, Lula ha deciso di inviare il ministro dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi, nonché vice presidente brasiliano, Geraldo Alckmin. A San Paolo, riferisce "O Estado de Sao Paulo", Macron avrà un incontro privato con almeno tre società brasiliane del settore finanziario per portare avanti investimenti nel settore industriale francese. Macron conclude la sua prima visita ufficiale in Brasile domani nella capitale Brasilia. Con Lula si discuterà un'ampia agenda bilaterale che riguarda, tra l'altro, temi come l'ambiente, la difesa e la riforma delle organizzazioni multilaterali. I due Paesi starebbero negoziando circa 30 accordi di cooperazione in diversi settori e si prevede che ne firmeranno almeno 15, secondo il ministero degli Esteri brasiliano. (Brs)