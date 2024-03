Giustizia: Nordio, Gratteri? Test psico-attitudinale l'ho fatto a suo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test psico-attitudinale "l'ho già a fatto a suo tempo e per quanto riguarda gli altri sono perfettamente disponibile". Lo ha detto, al Tg1, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in risposta alle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Nordio ha aggiunto: "La ragione pura è che noi abbiamo recepito le osservazioni delle commissioni Giustizia di Camera e Senato che andavano in questo senso. La ragione pratica è che ai test attitudinali sono sottoposte anche le Forze dell'ordine. Se il pubblico ministero è il capo della Polizia giudiziaria, non si vede perché non debba essere sottoposto anche il pubblico ministero a un test attitudinale, a cui sono sottoposti quelli che lavorano per lui". (Rin)