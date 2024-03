Europee: prosegue percorso per lista Stati Uniti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso della lista Stati Uniti d’Europa marcia positivamente. Oggi abbiamo concordato le caratteristiche del simbolo con prevalente spazio alla definizione Stati Uniti d’Europa. Il simbolo contiene anche i singoli loghi delle forze aderenti. La prossima settimana proseguirà il confronto sulle candidature, i capilista e il programma politico per poi procedere alla condivisione del percorso da parte delle singole forze politiche coinvolte”. E’ quanto si legge in una nota del tavolo di lavoro tra Più Europa, Italia viva, Psi, Libdem europei, Radicali italiani e Volt. (Com)