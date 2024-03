Scuola: Manzi (Pd), basta demagogia per raccattare voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini non vuole favorire i processi di integrazione, ma al contrario identificare nella presenza degli alunni migranti uno dei problemi di funzionamento della scuola. Il messaggio è identico a quello che viene veicolato ogni giorno in tema di immigrazione e quindi è utile ed è giusto limitare il numero degli alunni stranieri nelle nostre classi. Sono loro il problema. Si tratta di un messaggio esclusivamente ideologico che non tiene conto dei veri problemi della nostra scuola". Lo afferma Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito democratico. (segue) (Rin)