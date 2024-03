Libano: Hezbollah annuncia morte di altri 4 membri dopo ultimo attacco Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia da combattimento di Israele hanno colpito una cellula che alloggiava in una struttura dell'organizzazione paramilitare libanese sciita Hezbollah nella zona di Tayrharfa, nel sud del Libano, e hanno attaccato un'altra cellula nell'area del villaggio di Naqoura. Lo hanno riferito le Forze di difesa di Israele (Idf) in una nota. Intanto Hezbollah ha annunciato la morte di cinque membri tra le sue fila dopo gli attacchi a Tayrharfa e Naqoura. Tra le vittime c'erano anche medici e soccorritori, tutti agenti di Hezbollah, e un comandante senior del movimento sciita Amal, Ali Ahmed Mahdi, per un totale di sei vittime accertate. Finora Hezbollah ha annunciato 258 morti tra le sue fila dall’inizio del conflitto con Israele.(Lib)