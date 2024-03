Kosovo-Serbia: Borrell, accordo di Ocrida non è stato attuato come avrebbe dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Ocrida, per la normalizzazione delle relazioni fra Kosovo e Serbia, non è ancora stato implementato "come ci saremmo aspettati". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Oggi è il primo anniversario degli accordi di Ocrida. Il tempo vola ed è già un anno che abbiamo raggiunto un accordo tra Kosovo e Serbia per procedere verso la normalizzazione. Purtroppo, nonostante l'ampio sostegno dell'Unione europea e della comunità internazionale, la Serbia e il Kosovo hanno compiuto progressi molto limitati", ha detto. "Presto ci sarà una nuova riunione dei principali negoziatori qui a Bruxelles. Mi dispiace molto che questo accordo, molto difficile da raggiungere, non sia stato attuato. Continueremo a fare pressioni su entrambe le parti per andare avanti. Ma a distanza di un anno, l'attuazione non è stata proprio quella che ci si aspettava", ha concluso Borrell. (Beb)