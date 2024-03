Russia: ministero Esteri, Ucraina si è trasformato in un centro di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mano dell'Occidente, l'Ucraina si è trasformata in un centro di terrorismo in Europa. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando sul proprio canale Telegram l'attacco terroristico di ieri al Crocus City Hall, nella regione di Mosca. La funzionaria ha ricordato come gli Usa e "il loro ambiente politico e informativo" abbiano collegato i terroristi "che hanno sparato a persone al Crocus City Hall con le organizzazioni terroristiche vietate dell'Is (Stato Islamico)", ha scritto Zakharova. "Ora sappiamo in quale Paese questi sanguinari bastardi hanno pianificato di nascondersi dalla persecuzione: l'Ucraina. Lo stesso Paese che, per mano dei regimi liberali occidentali, si è trasformato in dieci anni in un centro di diffusione del terrorismo in Europa, superando in estremismo anche il Kosovo", ha aggiunto la portavoce del dicastero di Mosca. (Rum)