Kosovo: ok a ingresso in Consiglio d'Europa da commissione Affari politici

- Con 31 voti a favore, 4 contrari e 1 astensione, è stata approvata in commissione Affari politici e democrazia del Consiglio d’Europa la risoluzione sull’ingresso del Kosovo nel Consiglio d’Europa. Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha Ditore". "Il voto suggerisce l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa senza ulteriori precondizioni – ha affermato il viceministro degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo, Kreshnik Ahmeti -. Nessuno degli impegni che il Kosovo deve assumere dovrà essere compiuto prima dell'adesione” e “tutte le proposte per stabilire nuove precondizioni sono state respinte dalla maggioranza dei membri del Comitato. Il successo di oggi – ha aggiunto - apre la strada al voto di opinione nella sessione Plenaria del Consiglio d'Europa, che si terrà a Strasburgo nella settimana del 15 aprile. Successivamente il parere dovrà essere votato nella ministeriale del Consiglio che si terrà a maggio", ha concluso. Nel frattempo su X la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha definito il passo “un successo” e "continueremo a lavorare con gli alleati per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso agli strumenti del Consiglio d'Europa attraverso la piena adesione del Kosovo”, ha scritto Osmani. (Res)