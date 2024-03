Città metropolitana Roma: delegata Patrimonio, ok a intitolazione spazi palazzo Valentini ad Astorre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nel corso del Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, "abbiamo votato all'unanimità una mozione, a prima mia firma, per intitolare la terrazza e la sala del quarto piano di Palazzo Valentini, sede dell'Ente, al senatore Bruno Astorre". Così la consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. "Astorre aveva sempre conservato un fortissimo legame con il territorio metropolitano, anche quando era andato a ricoprire il seggio senatorio in Parlamento. Pochi giorni fa è caduta la prima ricorrenza della sua scomparsa - aggiunge - e noi oggi siamo orgogliosi e commossi nel tributargli questa votazione. Astorre e' stato un esempio di grande levatura politica, riconosciuto anche dagli avversari che oggi in Aula hanno votato convintamente a favore. Ricordiamo il suo profondo rispetto per le istituzioni, la dedizione e la competenza che infondeva nel suo ruolo e nel suo impegno. Abbiamo anche previsto l'intitolazione di un premio e di due borse di studio annuali al nome di Bruno Astorre, per ricordare la grande vicinanza che lui stesso aveva sempre manifestato per i percorsi formativi dei giovani, che spronava ripetutamente allo studio e all'impegno sociale. Un atto profondamente sentito da tutta l'Aula", conclude Michetelli. (Com)