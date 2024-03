Carceri: governo incontra sindacati Polizia penitenziaria a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi nella sala Verde di palazzo Chigi l’incontro tra il governo e le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Alla riunione hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Per la Polizia penitenziaria erano presenti Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa Pp, Uspp, Cisl-Fns, Cgil-Fp Pp, Fsa, Cnpp e Anfpp. Nel corso dell’incontro - continua la nota -, il governo ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto ogni giorno dagli agenti della Polizia penitenziaria nelle carceri, soffermandosi poi sulle iniziative in itinere relative all’ordinamento, all’organizzazione e al funzionamento del Corpo. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno evidenziato i problemi legati all’emergenza carceri, a partire dal sovraffollamento e dalla mancanza di strutture fino alla necessità di far fronte ad assunzioni straordinarie che possano colmare, in breve tempo, la carenza di organico. A questo proposito, il governo ha sottolineato che tra i primi impegni che si è assunto c’è quello di incrementare il numero del personale e si è augurato al più presto si possa aprire la trattativa per il rinnovo contrattuale. (Com)