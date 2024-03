Sanità: Fazzone (FI), buon lavoro al commissario straordinario Asl Latina Sabrina Cenciarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso della nomina di Sabrina Cenciarelli quale commissario straordinario della Asl di Latina. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, senatore Claudio Fazzone. "A lei auguriamo buon lavoro - aggiunge - consapevoli che il ruolo che assume comporta sfide decisive per l'offerta sanitaria di tutta la provincia di Latina sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia. La sanità della nostra provincia è in una fase di stallo che va superata a partire dal gap che caratterizza le lunghe liste di attesa che rappresentano un ostacolo enorme per l’accesso dei cittadini alle cure. Mi auguro che la sua esperienza maturata nella Asl di Latina possa imprimere un’accelerazione alla realizzazione di quei progetti, come l’implementazione della rete territoriale di assistenza e la realizzazione di opere fondamentali come il nuovo ospedale di Latina e di quello del Golfo, che rappresentano due cardini su cui ruoterà il futuro dei nostri territori". (segue) (Com)