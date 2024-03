Sanità: Fazzone (FI), buon lavoro al commissario straordinario Asl Latina Sabrina Cenciarelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come auspichiamo che trovi realizzazione, dopo anni di attesa, il tanto auspicato rilancio del comprensorio centro con il potenziamento dell'ospedale di Fondi e la valorizzazione dell'ospedale di Formia e Terracina. Per parte nostra faremo quello che abbiamo sempre fatto nell’esclusivo interesse dei cittadini con spirito propositivo e di collaborazione. Vigileremo e proporremo all’attenzione al neo nominato commissario le problematiche e le possibili soluzioni su cui spero si possa avviare un dialogo ma soprattutto una fase nuova e di rilancio per la Asl di Latina e per le tante eccellenze professionali che la caratterizzano", conclude Fazzone. (Com)