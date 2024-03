Lavoro: Tajani, incentivare quello femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro femminile "deve essere incentivato perché è ingiusto che una donna che fa lo stesso lavoro di un uomo sia pagata meno". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della celebrazione a Napoli dei 30 anni dalla vittoria del partito azzurro alle elezioni del 27 marzo 1994. "Io non sono assolutamente un femminista", ma "se non incentiviamo il lavoro delle donne perderemo, come società, un pezzo di intelligenza che abbiamo a disposizione", ha concluso. (Rin)