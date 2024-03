Sisma 2016: Zuccalà (M5s), Governo blocca ricostruzione in zone terremotate, anche Rocca contro Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la guerra di Meloni e del suo governo contro chi ha più bisogno: l'ultima mazzata arriva per quei comuni del Lazio, come Amatrice, colpiti dai terremoti degli ultimi anni e che, grazie al Superbonus 110 per cento, hanno potuto avviare la ricostruzione post-sisma. Lo dichiara in una nota il capogruppo M5s Lazio Adriano Zuccalà. "Ma ora il Ministro Giorgetti vuole bloccare tutto, anche il contributo rafforzato per le aree colpite dal sisma. Ancora un attacco ideologico e privo di senso di responsabilità verso quegli strumenti messi in campo dal governo Conte che garantivano le risorse necessarie per ripartire ai comuni devastati dai terremoti. Una misura così insensata che anche il presidente della Regione Rocca si è schierato contro il governo Meloni chiedendo un passo indietro. Per una volta siamo d'accordo: Giorgetti e l'intero governo pensino ai cittadini, soprattutto a quelli più in difficoltà, e agiscano esclusivamente nel loro interesse", conclude Zuccalà.(Com)