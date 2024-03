Pil: Tajani, Italia in crescita all'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'economia "l'Italia sta superando questi anni meglio di altri Paesi" perché "la Germania, ad esempio, è in recessione e noi siamo alla crescita dell'1 per cento". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della celebrazione a Napoli dei 30 anni dalla vittoria del partito azzurro alle elezioni del 27 marzo 1994. "Sono ottimista per il futuro. Il Pnrr porterà vantaggi e favorirà la nostra economia", ha concluso.(Rin)