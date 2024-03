Libano: Meloni, evitare rischio di escalation lungo il confine con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, prosegue palazzo Chigi durante il bilaterale si è svolto un approfondito scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Medio Oriente e alla situazione al confine sud del Libano. La presidente Meloni "ha rinnovato l’impegno dell’Italia nei settori della cooperazione allo sviluppo, nei quali l’Italia si conferma anche quest’anno tra i primi donatori a livello globale, e della sicurezza, dove l’Italia è presente in Unifil e con la missione militare bilaterale Mibil". Da parte sua, il primo ministro Mikano ha espresso "apprezzamento per il contributo italiano alla missione Unifil e alla attività di formazione delle Forze armate libanesi". Sono stati inoltre approfonditi i temi dell'agenda bilaterale, ed è stata ribadita la volontà di aumentare l’interscambio commerciale. Il dialogo, prosegue la nota, si è concertato anche sul rafforzamento delle politiche migratorie nel Mediterraneo, con l’obiettivo di coordinare le politiche contro le migrazioni irregolari e il traffico di persone. Infine, vi è stato uno scambio approfondito di vedute al fine di esplorare soluzioni politiche per l’emergenza rifugiati che continua ad affliggere il Libano. (Com)