Senegal: risultati provvisori, Diomaye vince le presidenziali con il 54,28 per cento

- Il candidato dell'opposizione Bassirou Diomaye Faye ha vinto le elezioni presidenziali in Senegal di domenica scorsa conquistando il 54,28 per cento dei voti, seguito da Amadou Ba (il candidato favorito della vigilia) con il 35,79 per cento. È quanto emerge dai risultati provvisori annunciati oggi dalla Commissione nazionale per il censimento dei voti, secondo cui a seguire figurano Khalifa Sall con l'1,56 per cento e Idrissa Seck con lo 0,9 per cento. Il tasso d'affluenza alle urne è stato invece pari al 61,3 per cento. I dati dovranno ora essere confermati, e poi proclamati, dal Consiglio costituzionale. La vittoria di Diomaye non sembra comunque in discussione, tanto che sia Ba sia il presidente uscente Macky Sall - che ha dato il proprio sostegno a Ba - si sono già congratulati con lui. “Accolgo con favore il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali del 24 marzo 2024 e mi congratulo con il vincitore, il signor Bassirou Diomaye Faye, che le tendenze mostrano come il vincitore. È la vittoria della democrazia senegalese", ha affermato il capo dello Stato uscente, che non era candidato dopo aver completato i due mandati alla guida del Paese. (segue) (Res)