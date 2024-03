Senegal: risultati provvisori, Diomaye vince le presidenziali con il 54,28 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di lui era stato lo stesso Ba, il grande sconfitto della tornata, a congratularsi con Diomaye Faye. "Considerando l’andamento dei risultati delle elezioni presidenziali e in attesa della proclamazione ufficiale, mi congratulo con il presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye per la sua vittoria al primo turno", si legge in un breve messaggio sui social media, nel quale l'ex primo ministro dichiara augura a Faye "tanto successo per il benessere del popolo senegalese”. Fin dalle prime ore dello spoglio, iniziato poco dopo la chiusura delle urne, la tendenza sembrava essere ben chiara. In attesa dell'ufficialità della vittoria, centinaia di sostenitori di Faye si sono riversati nelle strade della capitale Dakar e nel quartier generale del suo partito, i Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef), il cui leader Ousmane Sonko è stato squalificato dalla corsa elettorale in seguito a una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Consiglio costituzionale lo scorso gennaio. Una folla di ragazzi festanti a piedi e in motorino hanno percorso le strade di Dakar intonando slogan a favore di Diomaye Faye, mentre almeno sette dei candidati si sono pubblicamente congratulati con il vincitore alla luce delle prime indicazioni emerse dal conteggio dei voti, ancora in corso. "Congratulazioni a Bassirou Diomaye Faye per la sua indiscutibile vittoria", ha scritto su X la candidata Anta Babacar Ngom, unica donna a correre per la presidenza. A sua volta Dethie Fall si è congratulato con Diomaye Faye "per la sua bella vittoria, chiaramente ottenuta considerando le tendenze molto forti che stanno emergendo". (segue) (Res)