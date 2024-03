Senegal: risultati provvisori, Diomaye vince le presidenziali con il 54,28 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come Sonko, anche Diomaye Faye è stato scarcerato di recente grazie alla legge di amnistia approvata dal presidente uscente Macky Sall lo scorso 6 marzo, ma a differenza del suo leader la sua candidatura è stata approvata dal Consiglio costituzionale in quanto non è stato mai condannato. Segretario generale del partito Pastef, Diomaye Faye vince le elezioni nel giorno del suo 44esimo compleanno. Ispettore delle finanze pubbliche, considerato un esponente anti-sistema, per i giovani che lo sostengono è un simbolo della lotta al governo del presidente uscente Macky Sall, contestato per una gestione del potere ritenuta troppo autoritaria e filo-francese, oltre che per le decisioni imprevedibili prese nelle ultime settimane: non ultima, il rinvio del voto annunciato, senza preavviso, a febbraio, e letto dalle opposizioni come l’estremo tentativo di prendere tempo a fronte di un candidato della maggioranza dato decisamente per sfavorito. Non a caso, il programma di Diomaye Faye include l’abbandono del franco Cfa, valuta agganciata alla moneta imposta al Paese dalla Francia, e la rinegoziazione degli accordi energetici con le principali aziende internazionali che investono in Senegal. Senza azioni di forza o colpi di Stato, la vittoria Diomaye Faye viene vista da molti giovani senegalesi come una ventata di democrazia in una regione - il Sahel - che in numerosi Paesi ha scelto di deviare dalla via istituzionale e imposto governance militari in attesa di future elezioni. (Res)