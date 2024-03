Minori: Malan (Fd'I), ddl affido è altro impegno mantenuto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge del governo Meloni sui minori in affido "è volto ad evitare che i bambini siano tolti alle loro famiglie senza adeguato motivo. E, quando è opportuno, siano collocati in istituti adeguati in attesa di trovare una famiglia idonea per l'adozione. Un altro impegno mantenuto da Fratelli d'Italia a favore dei più vulnerabili". Lo ha affermato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ai telegiornali Rai.(Rin)