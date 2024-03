Europee: Paita (Iv), con generosità per progetto riformista più grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In nome di un progetto importante per l'Europa Italia Viva sta contribuendo a un progetto più grande, con generosità". Lo ha affermato la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, al termine dell'incontro per la lista Stati Uniti d'Europa. "Italia viva si conferma una forza in campo per costruire e non per demolire, per dare all'Europa una classe dirigente all'altezza delle nuove sfide", ha concluso la parlamentare. (Rin)