Giustizia: Conte, non sono d'accordo sui test per i magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono d'accordo sui test per i magistrati, mi preoccupano i nostri governanti, per le gravi responsabilità che su di essi gravano. Giorgia Meloni, con questa strategia di invio di armi a oltranza, ci sta portando verso la Terza guerra mondiale. E poi non fa dimettere la ministra Santanché, accusata di una truffa aggravata sull'utilizzo di fondi Covid che avevamo stanziato per i lavoratori. Ma ci penseremo noi, porteremo questa mozione di sfiducia in Parlamento e la faremo votare". Lo ha detto, intervistato dal Tg1, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)