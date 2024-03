Superbonus: Conte, qui di malato c'è solo il racconto del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui di malato c'è solo il racconto di questo governo, che crea danni economici, e che non ha una sola misura per il rilancio economico di questo Paese. La verità è che con questa misura il Prodotto interno lordo in tre anni è cresciuto del 13,2 per cento, abbiamo ridotto il rapporto debito-Pil sempre in tre anni". Lo ha affermato, intervistato dal Tg1, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito alla posizione dell'esecutivo, secondo cui il meccanismo del superbonus è "malato". (Rin)