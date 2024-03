Germania: 19enne uccide padre, madre e fratello, tutti sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne ha ucciso con un coltello il padre, la madre e i fratello all'interno del condominio dove la famiglia viveva nel circondario di Waldshut, in Baden-Wuerttemberg. L'omicida ha ferito grevemente la sorella che, ricoverata in condizioni ospedale, non è in pericolo di vita. Assassino e vittime sono originari della Sardegna. I genitori di 58 e 61 anni sono deceduti sul posto, mentre il fratello 34enne è spirato in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. La tragedia è avvenuta intorno alle 21:00 di ieri, 26 marzo. Secondo quanto comunicato oggi dalla questura di Friburgo, in Brisgovia, e dalla procura di Waldshut-Tiengen, il 19enne è stato arrestato sul luogo del delitto per triplice omicidio e tentato omicidio. Come riferito dal settimanale "Focus", l'assassino ha la cittadinanza sia italiana sia tedesca. Secondo l'agenzia di stampa "Dpa", la tragedia è avvenuta a Hohentengen. (Geb)