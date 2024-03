Europee: Faraone (Iv), passo avanti decisivo per lista Stati Uniti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è fatto un decisivo passo in avanti nella costruzione della lista Stati Uniti d'Europa. Chi voleva farlo saltare ha provato tutto il giorno a fare polemiche su singoli nomi. È il modo grillino e non politico. Non mi stupisce". Lo scrive su X (ex Twitter) Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "L'accordo vede cinque sigle intorno al tavolo: Più Europa, Iv, Psi, Volt, Libdem - continua il parlamentare -. Nelle prossime ore faremo i passaggi interni e annunceremo i capolista. Sulle polemiche montate ad arte contro la candidatura di Totò Cuffaro: come confermato stamattina nel corso di un colloquio Totò Cuffaro non si candiderà e la Dc non è e non sarà al tavolo della lista Stati Uniti d'Europa. Lo ha spiegato autorevolmente Emma Bonino, lo confermo anche io. Spero che adesso possiamo interrompere le chiacchiere dei professionisti delle polemiche e metterci a lavorare per il futuro dell'Europa". (Rin)