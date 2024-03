Ucraina: accordo fra i 27 per estensione sospensione dazi import agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti Stati membri, infatti, non sono disposti a ulteriori concessioni "nel senso voluto sia dal Parlamento che da alcuni Stati membri", precisano ancora le fonti diplomatiche. Nel corso della riunione degli ambasciatori europei, l'Italia ha preso la parola per prima e ha sottolineato la propria flessibilità per prendere in dovuta considerazione sia i bisogni dell'Ucraina che le preoccupazioni espresse dagli altri Stati membri e dal settore agricolo. L'Italia ha appoggiato la proposta della presidenza belga (con l'estensione del periodo di riferimento) e chiesto, e ottenuto, una dichiarazione della Commissione per un monitoraggio rafforzato degli impatti delle importazioni di grano e cereali dall'Ucraina, con l'attivazione delle salvaguardie generali e non quelle automatiche, anche se eventuali problematiche dovessero riguardare solo uno Stato membro. (Beb)