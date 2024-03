Premierato: M5s, Ciriani conferma, delega in bianco e meno democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premierato è una colossale presa in giro nei confronti dei cittadini, questo lo stanno capendo tutti ed è lo stesso governo, suo malgrado, a svelarlo. Raccontano agli italiani che con questa riforma daranno loro più potere e che conteranno di più, in realtà accadrebbe esattamente il contrario: con il sistema del premierato agli elettori si chiede di formulare, con un voto, una delega in bianco ad una sola persona che poi per cinque anni può fare quello che vuole. A spiegarlo è proprio il ministro Ciriani che oggi ha testualmente detto che con questa riforma 'i cittadini decidono chi governa e comanda', riproponendo il modello dell'uomo forte che per cinque anni comanda e chiede passiva obbedienza", affermano in una nota il coordinatore del Comitato istituzioni e coesione M5s Alfonso Colucci e i componenti Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi e Ada Lopreiato. "La riforma comporta la riduzione del Parlamento ad orpello al traino del premier eletto, il declassamento del presidente della Repubblica alla irrilevanza nelle procedure costituzionali che riguardano il governo e l'indebolimento del suo ruolo rispetto a quello del presidente del Consiglio, il quale gli farà pesare la forza della sua elezione diretta. Il premierato farebbe fare grandi passi indietro alla nostra democrazia e toglierebbe potere ai cittadini, quello del governo Meloni è un grande inganno", concludono.(Com)