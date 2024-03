Uzbekistan: presidente Mirziyoyev riceve delegazione del Congresso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto a Tashkent una delegazione del Congresso degli Stati Uniti guidata dal senatore Steve Daines e dal rappresentante Mike Rogers. Lo riferisce l'agenzia di stampa "UzA", secondo cui durante la riunione si è discusso di del rafforzamento delle relazioni strategiche e della cooperazione tra i due Paesi. Le parti hanno osservato "con particolare soddisfazione" l'alto livello degli scambi negli ultimi anni, attraverso continue visite bilaterali, con il primo vertice Usa-Asia centrale nel settembre dello scorso anno e con diversi incontri imprenditoriali. Il volume dell'interscambio commerciale è aumentato del 30 per cento nel 2023 e il numero delle imprese statunitensi che operano nel mercato uzbeco è in crescita. A questo proposito, è stato fatto l'esempio della società Air Products, specializzata in prodotti chimici e gassosi, che ha attuato progetti d'investimento per un valore complessivo di oltre 10 miliardi di dollari in Uzbekistan. Le parti hanno concordato l'organizzazione di missioni imprenditoriali nel Paese centrasiatico, individuando tra le aree prioritarie d'interesse l'istruzione, l'agricoltura, le tecnologie digitali, l'industria mineraria, le energie rinnovabili, la farmaceutica, l'agro-industria. Infine, si è discusso di questioni regionali e internazionali di comune interesse, inclusa la situazione in Afghanistan. (Res)