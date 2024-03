Sisma 2016: Rocca, Cdm faccia passo indietro su cessazione benefici contributo rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, dopo un confronto tra il presidente Francesco Rocca e l’assessore alle Politiche di ricostruzione Manuela Rinaldi, lancia un appello al governo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri sulla cessazione dei benefici del contributo rafforzato per le aree colpite dal sisma. "Dopo un confronto con il commissario straordinario del governo, Guido Castelli, chiediamo un passo indietro al Consiglio dei ministri sulla cessazione dei benefici del contributo rafforzato. Pochi giorni fa abbiamo celebrato l’avvio del Super cantiere di Amatrice con il sindaco Giorgio Cortellesi. Ora, la cessazione del contributo arriva inaspettata, e proprio nella fase di ripartenza volta a restituire vita alle zone distrutte dal sisma", dichiarano Rocca e Rinaldi. "Ci appelliamo al Consiglio dei ministri e al presidente Giorgia Meloni per una rivalutazione delle misure - proseguono -. Non possiamo abbandonare, proprio ora, questi borghi. Ovviamente, attendiamo di leggere il testo completo del decreto, nella certezza che sarà trovata una positiva soluzione per l’area del cratere".(Rer)