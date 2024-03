Baltimora: governo, crollo del ponte non ha compromesso qualità dell’acqua potabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città, non ha avuto impatti sulla qualità dell’acqua potabile nella zona. Lo ha chiarito in una nota l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa). L’agenzia ha una squadra di esperti sul campo, che sta lavorando con la Guardia costiera per identificare eventuali perdite o chiazze di carburante nell’acqua. (Was)