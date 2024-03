Ecuador: governo crea fronte di polizia contro l’estorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ecuador ha dato il via alle operazioni del Fronte di indagini contro l’estorsione (Fice), un corpo di polizia che lavorerà per “ridurre l’estorsione e i sequestri”. Lo ha reso noto la ministra del Governo, Monica Palencia, durante una trasmissione presso la rete “Teleamazonas”. Il governo “sarà presente sul territorio per recuperare gli spazi” occupati da bande criminali, ha detto Palencia, evidenziando il lavoro congiunto del ministero degli Interni e di quello del Governo per raggiungere l’obiettivo. Palencia ha anche detto che il governo sta lavorando in diversi ambiti della sicurezza e sta rafforzando il lavoro di intelligence per contrastare le organizzazioni criminali. L’ultimo episodio risale a ieri, quando un gruppo armato con molotov e altre armi di fabbricazione artigianale ha attaccato vari membri della forza pubblica e distrutto proprietà privata nella zona di Paolo Quemado, nel dipartimento Cotopaxi. (Brs)