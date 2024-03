Imprese: A. Illy, economia non sostenibile per crisi del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini economici, “questa volatilità è destinata a durare moltissimo, perché alimentata dagli effetti di quella che viene chiamata la prima crisi - che è la crisi del debito - rende l'economia non sostenibile”. Lo ha detto Andrea Illy, presidente illycaffé e presidente Regenerative Society Foundation, a margine dell’evento Pact4future che si è tenuto oggi a Milano. L'economia, ha continuato il presidente Illy, “crea un sacco di disuguaglianze, che ormai da decenni sono diventate insostenibili. Quindi crisi sociale e ambientale”. “Se andiamo avanti così da qualche tra qualche decennio diventa irreversibile” ha avvisato Illy, concludendo: “Dobbiamo andare verso un mondo che sia vivibile, questo non non lo è più”. (Rem)