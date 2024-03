Baltimora: segretario ai Trasporti, ricostruzione del ponte sarà lunga e costosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuta dopo la collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città, sarà “lunga e costosa” e potrebbe “volerci tempo”. Lo ha detto il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca. “Sarà un processo lungo e costoso, ma ricostruiremo il ponte”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi stanno ancora lavorando ad una stima monetaria dei danni causati dal crollo. Il segretario Usa ha aggiunto che “probabilmente” il governo federale dovrà chiedere fondi al Congresso ad un certo punto, precisando che “questo non avrà alcun impatto sul sostegno immediato alla comunità”. (Was)