Imprese: A. Illy, sostenibilità è una rivoluzione, bisogna farla

- La transizione “di cui tanto si parla, dovrebbe essere una rivoluzione ma bisogna farla”. Lo ha detto Andrea Illy, presidente illycaffé e presidente Regenerative Society Foundation, a margine dell’evento Pact4future che si è tenuto oggi a Milano, aggiungendo che “ci sono delle opportunità straordinarie, perché si arrivi a quella che viene chiamata economia rigenerativa”. Per il presidente di illycaffé “questo è un anno di passione, perché su tre potenze mondiali che sono gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina, due vedranno le elezioni con sovvertimenti dea linea geopolitica quasi certi” ha spiegato Illy, osservando in conclusione che il mondo “non è più globale come lo intendevano, ma è multipolare. Solo che questa multipolarità non ha ancora i suoi punti di riferimento e i suoi equilibri”. (Rem)