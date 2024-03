Libano-Italia: al via colloquio di Meloni con omologo Miqati a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Grand Serail, sede della presidenza del Consiglio dei ministri del Libano, a Beirut, dove è poi iniziato il colloquio con l'omologo Najib Miqati. Secondo quanto anticipato da fonti italiane, la premier rinnoverà l’impegno dell’Italia a sostegno della stabilità del Paese, sottolineando la necessità di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele. Le parti discuteranno in particolare del sostegno a ogni iniziativa mirata a una de-escalation immediata e, nel medio termine, alla piena applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701, inclusa la demarcazione del confine israelo-libanese. L’incontro tra Meloni e Miqati rappresenterà inoltre l’occasione per coordinare le politiche contro le migrazioni irregolari e il traffico di persone, nonché per approfondire l’emergenza rifugiati che continua ad affliggere il Libano. (Lib)