Baltimora: segretario ai Trasporti, preoccupati per impatti globali del crollo del ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “preoccupate” per gli impatti del crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, a livello globale, soprattutto sulle catene di approvvigionamento. Lo ha detto il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca. “Il governo federale farà tutto il necessario per riaprire il porto il prima possibile”, ha aggiunto. (Was)