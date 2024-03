Novara: a Borgomanero struttura confiscata a criminalità organizzata diventa centro antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì a Borgomanero, in provincia di Novara, si è svolta l’inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata destinato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) al Comune. Si tratta di una torretta, un piccolo edificio a due piani della fine dell’Ottocento, confiscata a soggetti legati alla criminalità organizzata ed operanti nel settore del narcotraffico, che ospiterà un centro antiviolenza nel quale verranno fornite assistenza fisica, psicologica e legale alle donne vittime di violenza. "Tale attività, meglio di qualsiasi altra, realizza la funzione riparatrice che deve essere attribuita all’immobile in considerazione della sua provenienza e concretizza la risposta forte delle istituzioni alla violenza, contrastando il mito della invincibilità delle mafie", come precisato in una nota dallo stesso Comune. La torretta è stata intitolata ad Emanuela Loi agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino che perse la vita, giovanissima, nella strage di via D'Amelio a Palermo. All’evento hanno partecipato numerose autorità locali, tra cui il prefetto di Novara, Francesco Aldo Umberto Garsia, il questore di Novara, Alessandra Faranda Cordella e il sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi. "Ancora una volta - commenta Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno con delega all’Anbsc - il grande impegno messo in campo dal governo Meloni e dal ministro Piantedosi volto al riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie porta ad un risultato concreto di grande rilevanza. Un bene un tempo appartenuto alla criminalità organizzata viene messo al servizio della collettività, e in particolare delle donne più fragili. È significativo che il centro antiviolenza sia stato intitolato ad Emanuela Loi, un simbolo della lotta alla mafia, così come del coraggio e della determinazione delle donne che hanno scelto di mettersi al servizio della propria comunità e del perseguimento di ideali di legalità e giustizia". (Rin)