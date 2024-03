Viterbo: bonifica ordigno bellico, l'evacuazione riguarderà 30mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si calcola che sono circa 30mila le persone residenti nel raggio dei 1.800 metri dal luogo del ritrovamento dell'ordigno bellico in centro a Viterbo, che il 7 maggio dovranno essere evacuate. È quanto stabilito oggi nel corso di un tavolo tecnico presieduto dal prefetto, con la partecipazione di tutte le autorità competenti. L'evacuazione, per permettere la bonifica dell'ordigno in sicurezza, avverrà secondo modalità che dovranno essere ancora stabilite. Come in altre circostanze si dovrà valutare il distacco di utenze (gas e corrente) ma anche la no fly zone dell'area. (Rer)