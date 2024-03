Europee: Paita (Iv), oggi passo positivo, credo nel progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata nella quale segniamo un passo molto positivo, credo davvero molto in questo progetto". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, arrivando all'incontro con +Europa sulla lista Stati Uniti d'Europa. "Con +Europa stiamo costruendo una bella operazione, una risposta forte ai sovranismi in Europa. L'unità dei riformisti - ha aggiunto la parlamentare di Iv - è la più bella risposta al tentativo di spostare questa Europa in senso sovranista. Con generosità, coraggio e entusiasmo, Italia viva ha collaborato a questo percorso. Noi siamo una forza politica che, quando in ballo c'è l'interesse generale, sa unirsi e dialogare, a differenza di altri che lavorano per litigare e per dividere". (Rin)