Usa-Nato: Blinken sente Stoltenberg, focus su Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della ministeriale Esteri dell’alleanza in programma per la prossima settimana. La conversazione, riferisce una nota, si è incentrata anche sul futuro del sostegno politico e militare all’Ucraina. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata ai preparativi del summit dei leader della Nato che si terrà a Washington a luglio. (Was)