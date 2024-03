Sanità: Corte conti, ok a due accordi collettivi nazionali per rapporti con Medici di medicina generale e con specialisti ambulatoriali interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 27 marzo 2024, hanno esaminato l'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale e l'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, relative al triennio 2019-2021, sottoposte alla Corte dei conti l'11 marzo scorso ai sensi dell'Accordo del 5 dicembre 2013, art. 5, attuativo dell'art. 52, c. 27, legge 27 dicembre 2002, n. 289, pervenendo alla positiva certificazione per entrambe con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nei rapporti allegati alle deliberazioni in corso di stesura. Lo rendo noto l'ufficio stampa della Corte dei conti.(Com)