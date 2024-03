Argentina: protezione a oppositori venezuelani, governo invia agenti all’ambasciata di Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Argentina invierà agenti alla propria ambasciata a Caracas, in Venezuela, per proteggere i sei oppositori del governo di Nicolas Maduro a cui ha concesso asilo. Lo riferisce la testata “La Nacion” citando fonti del ministero della Sicurezza, assicurando che il viaggio è “in preparazione”. I sei sono rifugiati da due giorni presso l’ambasciata argentina, che oggi ha denunciato un taglio nei servizi elettrici. “La nostra gratitudine al governo argentino per la protezione e la solidarietà che ci sta accordando in queste ore di persecuzione in Venezuela”, ha scritto Pedro Urruchurtu, uno dei rifugiati, l’incaricato delle relazioni internazionali del partito Vente Venezuela. (segue) (Abu)