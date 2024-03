Argentina: protezione a oppositori venezuelani, governo invia agenti all’ambasciata di Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha denunciato "il grave incidente" di interruzione del servizio elettrico nella propria ambasciata a Caracas, in Venezuela, avvenuto dopo che la sede diplomatica ha accolto alcuni oppositori politici del governo del presidente Nicolas Maduro. Lo si legge in un comunicato del governo argentino. La repubblica argentina "esprime la propria preoccupazione per l'incidente" e "mette in guardia il governo del Venezuela dal compiere qualsiasi azione deliberata che metta in pericolo la sicurezza del personale diplomatico argentino e dei cittadini venezuelani sotto protezione, ricordando l'obbligo dello Stato ospitante di salvaguardare le sedi diplomatiche da intrusioni e danneggiamenti", si legge nella nota ufficiale. L'ambasciata, "basandosi sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ha accolto leader politici di opposizione", in nome della "salvaguardia dei diritti umani" e guardando con preoccupazione "agli atti di intimidazione e persecuzione" verso figure politiche in Venezuela. (segue) (Abu)