Baltimora: segretario Trasporti, ponte non progettato per resistere a impatto con nave così grande

- Il ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, crollato nelle prime ore della giornata di ieri dopo la collisione con una nave portacontainer che stava lasciando il porto, non è stato progettato per resistere all’impatto di una nave di quelle dimensioni contro uno dei pilastri portanti della struttura. Lo ha detto il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca. “Il ponte è stato completato negli anni Settanta, e non era stato progettato per resistere all’impatto diretto di una nave di quelle dimensioni”, ha detto. (Was)