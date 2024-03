Tunisia: ministero Cultura, teatro contribuisce a indirizzare umanità sulla via della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Tunisia ha celebrato oggi la Giornata mondiale del teatro, che cade ogni anno il 27 marzo, con numerosi eventi in programma sia al Teatro dell’Opera che al Teatro nazionale. Il ministero della Cultura tunisino, attraverso una nota pubblicata su Facebook, ha sottolineato che il teatro “cerca di contribuire a sostenere le cause giuste e a indirizzare l'umanità sulla via della pace globale, in cui ogni individuo nel mondo gode del suo diritto alla vita e alla libertà”. Secondo il dicastero, “il teatro difende il diritto della persona, indipendentemente dal colore, dal sesso, dalla religione o dalla lingua, di esistere, di vivere con dignità e di godere con passione della raffinatezza e nobiltà dei sentimenti, delle fonti della bontà e della bellezza". "Sfortunatamente, la commemorazione di questo giorno è piena di dolore e impotenza di fronte alle scene dei brutali omicidi nell'orgogliosa Gaza, terra di Palestina che resiste da sempre. Gaza si è trasformata in una grande piattaforma in cui la tragedia umana è incarnata in tutte le sue dimensioni profonde. Uccisioni, assedi, fame e sfollamenti si sono verificati tutti insieme contro il popolo di Gaza, rimasto saldo e risoluto nonostante il numero di morti, la sofferenza dei feriti e il pianto degli orfani”, si legge nella nota. “Il teatro è la vittoria dei valori dell'amore, della pace, delle virtù e della bellezza", ha aggiunto il ministero tunisino che "nelle sue varie forme artistiche crea un aspetto appassionato della vita che la realità che viviamo nel mezzo delle ricorrenti crisi non può creare”. “Per questo si dice da sempre ‘dammi un teatro e ti darò un grande popolo’. La quarta arte è uno strumento magico che diffonde grandezza nella vita delle persone, se usato bene. Il teatro vive in Tunisia e nel mondo, e ogni anno il popolo della quarta arte diventa sempre più raffinato e puro", ha concluso il ministero della Cultura tunisino.(Tut)