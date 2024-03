Europee: Boschi (Iv), non accettiamo e non mettiamo veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Condivido integralmente il ragionamento di Emma Bonino sulla lista di scopo. E condivido anche il fatto che chi si candida per l'Europa debba andare realmente a lavorare in Europa". Lo dichiara la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, che aggiunge: "La lista proposta da Più Europa e Italia viva sarà la vera novità delle prossime elezioni. Faremo un grandissimo risultato. Non accettiamo veti e non mettiamo veti: puntiamo invece ai voti di chi crede nella politica e nell'Europa". (Rin)