Stellantis: Lodi (Fiom), 1.087 esuberi tra Melfi, Pomigliano, Termoli, Cento e Verrone, non firmiamo

- Dopo Mirafiori, Cassino e Pratola Serra, oggi si sono svolti gli incontri negli stabilimenti di Melfi, Pomigliano D'Arco, Termoli, Cento e Verrone in cui Stellantis ha dichiarato complessivamente 1.087 esuberi. "In particolare saranno 500 a Melfi, 424 a Pomigliano, 121 a Termoli, 30 a Cento, 12 a Verrone. In questo modo, tra gli incontri di ieri e di oggi, si arriva ad un totale di 3.597 uscite. La Fiom-Cgil non ha firmato l'accordo sindacale che sta portando alle uscite incentivate in Stellantis". Lo dichiara in una nota Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità. (segue) (Com)