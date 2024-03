Gaza: sondaggio Gallup, maggioranza cittadini Usa non è favorevole alla guerra di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei cittadini statunitensi non è favorevole alla guerra avviata da Israele nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre del 2023 dal movimento islamista palestinese di Hamas. Stando ad un nuovo sondaggio di Gallup, solo il 36 per cento dei cittadini Usa sostiene le operazioni militari israeliane nell’enclave, rispetto al 50 per cento registrato lo scorso novembre. In aumento, invece, il numero dei cittadini che hanno affermato di non sostenere la guerra, passato dal 45 per cento di novembre all’attuale 55 per cento. Il nove per cento dei partecipanti al nuovo sondaggio ha dichiarato di non avere una opinione precisa sul tema. Il divario è forte soprattutto tra repubblicani e democratici: tra i primi, il 64 per cento continua a sostenere le azioni militari di Israele, contro solo il 18 per cento dei secondi. Entrambi i numeri sono in calo rispetto a novembre, quando è stato registrato rispettivamente il 71 e il 36 per cento. (Was)