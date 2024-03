Russia: ministero Esteri, dopo indagine su attentato prenderemo misure necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "prenderà una serie di misure politiche dopo le indagini sull'attacco terroristico alla Crocus City Hall, se sarà necessario". Lo ha detto in un briefing con la stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "In primo luogo, è necessario attendere i risultati delle indagini dopo di che saranno prese le azioni appropriate da parte delle forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e, naturalmente, se necessario, anche passi politici", ha osservato la portavoce. (Rum)